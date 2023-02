Ancona, malore in Comune: donna soccorsa dai dipendenti

ANCONA – Malore in ufficio, attimi di paura in Comune. Una dipendente avrebbe accusato un malore stamattina, giovedì 23 febbraio, intorno alle 12.20. Immediata, da parte dei colleghi, la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza.

In una manciata di minuti, sul posto, in largo XXIV maggio (di fronte alle poste), è intervenuta a sirene spiegate l’automedica del 118, seguita da un’ambulanza della Croce gialla di Falconara. A quell’ora, il municipio era affollato di gente e in tanti si sono chiesti cosa fosse accaduto.

Una volta assunti i parametri della signora, i sanitari hanno provveduto a stabilizzare la donna, che sarebbe stata successivamente trasportata al nosocomio regionale di Torrette per accertamenti.