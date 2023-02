ANCONA – Paura ad Ancona per un 35enne che nella notte ha accusato un malore in casa. L’uomo è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e dall’automedica.

Sanitari e soccorritori sarebbero intervenuti sul posto su segnalazione dei famigliari in apprensione perché non riuscivano ad avere notizie del giovane. Il 35enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.