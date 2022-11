Ancona, la madre non risponde al telefono: 78enne trovata morta in casa

La figlia si era allarmata dopo aver sentito la notizia del terremoto. Vedendo che la madre non rispondeva ha allertato i soccorsi

ANCONA – Drammatica scoperta in un appartamento di Ancona in cui è stato rinvenuto il cadavere di una donna. Si tratta di una 78enne di Vallo della Lucania che sarebbe morta da due mesi.

I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, in via della Ricostruzione, allertati dalla figlia della donna, preoccupata per la madre, dopo la notizia del sisma.

All’interno dell’abitazione hanno scoperto il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione. Secondo il medico legale l’anziana sarebbe morta per cause naturali. Sul posto i poliziotti della Questura di Ancona.