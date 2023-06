ANCONA – Sfregiato il più bel balcone di Ancona: stiamo parlando di belvedere Virna Lisi, nel cuore del Passetto, il luogo simbolo del capoluogo regionale. Un cuore azzurro con una vistosissima (anche troppo!) dedica d’amore a picco sul mare.

La scritta sarebbe comparsa proprio qualche settimana fa, a giudicare dalla data lasciata dagli innamorati, «Massimo e Tiziana». Una data, probabilmente, relativa a un anniversario e scritta a ridosso delle pareti di legno che fanno da imbragatura alla scalinata, dove è tuttora operativo il cantiere comunale.

«L’auspicio è che quella scritta venga cancellata, magari dopo una ritinteggiatura di questo balcone con vista mare», dice Renata Battistoni, anconetana doc e residente proprio a due passi dal luogo dell’imbrattamento.

«Abito al viale della Vittoria. È qui che trascorro i mesi estivi, dato che in inverno mi sposto fuori. In questa zona bellissima, sono diversi i raid vandalici che vengono messi in atto in questo periodo. Servono più controlli, più sicurezza. Le telecamere? Beh, non so se possano essere la soluzione. Perché una volta che ci sono, le spycam vanno controllate».

Spycam che potrebbero avere inquadrato l’autore (o l’autrice) della scritta sul defibrillatore Dae, al Passetto. Qui, sulla colonnina del defibrillatore automatico esterno, è comparsa la scritta (senza senso) ˈLexoˈ. Lo stesso tag (cioè un nomignolo che identificherebbe l’autore, ndr) comparso al parco dei laghetti del Passetto, di cui vi abbiamo dato notizia qualche giorno fa.

La sede del Consiglio regionale La sede del Consiglio regionale La sede del Consiglio regionale Il defibrillatore vandalizzato

LEGGI PURE: Passetto, imbrattato il parco dei laghetti: «Scritte recenti sullo scivolo, sulle panchine e sui cartelli» – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

I defibrillatori di Ancona erano già stati presi di mira ad inizio anno, a gennaio. Quella volta, però, a compiere il raid sarebbe stato qualche scettico sui vaccini covid, visto che le scritte riportate sui Dai erano di presunta matrice no vax.

A nulla, pare, siano servite le telecamere della sede del Consiglio regionale. L’edificio di piazza Cavour era stato ritinteggiato in aprile e ora, sulla facciata principale che si affaccia sulla piazza in stile liberty ecco delle chiazze rosse. Come delle bombe colorate che sembrano siano esplose a ridosso della carreggiata.

L’opera di ritinteggiatura del palazzo era stata eseguita proprio per coprire le scritte dei writers e restituire dignità a uno dei più importanti palazzi istituzionale del centro cittadino.