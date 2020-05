Lutto per Valeria Mancinelli, si è spenta la mamma Giuseppina

ANCONA – Doloroso lutto per la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli. Si è spenta all’età di 98 anni la mamma Giuseppa Ambrogetti, conosciuta come Giuseppina. Una donna che la sindaca ha sempre portato ad esempio come persona forte e della quale ha voluto seguire le orme nell’impegno politico. Giuseppina Ambrogetti fu infatti una delle prime donne a sedere tra i banchi del Consiglio comunale di Osimo, sua città nativa, dopo le lezioni del 1946. Una donna di sinistra, la mamma della sindaca, che ha gravitato nel Partito Comunista Italiano, ed è stata consigliere comunale anche a Recanati. All’impegno politico ha coniugato quello sociale tanto da aver aperto a Recanati una sede dell’Auser, l’associazione di volontariato e promozione sociale per l’invecchiamento attivo degli anziani.

La sindaca, che viveva con la mamma, l’ha sempre accudita con grande affetto e dedizione. La cerimonia di commemorazione di Giuseppina Ambrogetti si svolgerà in forma strettamente privata. La donna è deceduta questa mattina nella sua abitazione.

A stringersi attorno alla Mancinelli in questo momento doloroso sono stati Giunta e Consiglio comunale della città dorica che hanno manifestato in una nota «profondo cordoglio e partecipazione al dolore per la perdita di un legame profondo e significativo. È da sua madre, figura forte che si è impegnata strenuamente per la conquista della libertà, dei principi democratici, sul fronte dei diritti e della tutela dei lavoratori, che il sindaco, come spesso ha avuto occasione di ricordare, ha ereditato insegnamenti e valori fondamentali, che hanno improntato al sua vita e la sua azione politica. Le siamo pertanto vicini con sincera partecipazione e affetto in questo triste momento».