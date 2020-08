ANCONA – Un doppio lutto ha colpito la famiglia Ercolani. Prima l’ex presidente della facoltà di Economia e Commercio, Paolo Ercolani, morto i primi di marzo, adesso la moglie Maria Ritta Betti, per 12 anni presidente dell’Unitre di Ancona, l’Universita delle tre età che ha sede in via Sabotino.

Betti se ne è andata nel sonno, martedì scorso, nella sua casa di Marcelli. Dopo cena aveva parlato con il figlio al telefono. «Ci vediamo domani a pranzo», gli aveva detto, ma a quella giornata spensierata da passare in famiglia non ci è mai arrivata. Un malore, improvviso, l’ha strappata all’affetto dei suoi cari e della città.

Betti è stata trovata morta sul divano, spirata in un sonno eterno. Nessun problema di salute apparente. «Uno choc per tutti noi – commenta Sergio Strali, presidente dell’Unitre di Ancona – l’avevo vista due settimane fa, stava bene, stavamo organizzando la ripresa dei corsi per ottobre». Betti è stata presidente fino a gennaio scorso e attualmente era delegata per le Marche al consiglio nazionale dell’Unitre. Aveva 78 anni.

Da Marcelli la salma è stata trasferita ad Ancona, nell’abitazione del quartiere Adriatico dove è stata allestita la camera ardente per permettere ad amici e parenti di salutarla l’ultima volta. Ieri mattina il funerale nella chiesa di Santa Maria dei Servi.