Ancona, lupi e cinghiali nei campi di Torrette. «Li abbiamo ripresi con le fototrappole» – VIDEO

L'avvistamento a poche ore di distanza dal precedente di via Grotte, nei dintorni di Posatora. I fratelli Sangermano: «Li stiamo monitorando, i cinghiali vanno contenuti. Ma la soluzione non è abbattere i lupi»

ANCONA – Lupi e cinghiali immortalati a poche ore di distanza nei campi dietro l’ospedale di Torrette. Sono foto e video spettacolari quelli che inquadrano gli animali a passeggio nei campi di Ancona, tra via Conca e via Tronto, all’interno di una conosciutissima azienda agricola del capoluogo, che si affaccia su via Metauro.

I cinghiali sono stati ripresi la sera dell’8 dicembre, nel tardo pomeriggio, mentre il lupo ha fatto capolino dentro la società agricola ˊFratelli Sangermanoˊ il giorno prima, il 7 dicembre, sempre tra le 17 e le 19. A parlare, è uno dei titolari, Giovanni Sangermano, che ripercorre quei momenti: «Aveva piovuto e sui campi è rimasta addirittura l’impronta del lupo. Era una bella bestia, è venuto vicino alla fototrappola che è riuscita a catturare le immagini».

Si vede un grosso lupo dallo sguardo vigile: l’aria guardinga e il portamento elegante. Esita per un attimo dopo essere arrivato davanti all’occhio elettronico. Poi, continua il suo cammino. I fratelli Sangermano hanno installato le videocamere dopo che, per lunghi periodi di tempo, trovavano perennemente i campi a soqquadro: «Da un paio d’anni qua si vedono i cinghiali. Ma i lupi si incontrano raramente, non sono stanziali come gli ungulati. Questo è il secondo avvistamento di un lupo, per quanto ci riguarda», precisa Sangermano.

«I cinghiali – prosegue – fanno un bel macello. Soprattutto vicino a spinaci, carciofi e cipolle. I lupi no, credo che quello dell’altra sera fosse di passaggio. Magari era diretto a Candia». Di cinghiali, Giovanni e il fratello ne hanno visti più di una decina, qualche tempo fa. Si muovevano in branco.

Dal video, si sentono addirittura i loro versi. «I cinghiali vanno contenuti, ma sui lupi non credo che l’uccisione sia risolutiva. Noi abbiamo recintato i nostri appezzamenti». Cinghiali che, qualche ora fa, sono stati avvistati più volte in via Grotte, nella zona di Posatora. Non è raro che il loro improvviso transito, sulle strade di Ancona, possa causare incidenti.

«Arrivano dal bosco dietro l’ospedale – fa Giovanni –. Noi ci troviamo a 400 metri, in linea d’aria, dal nosocomio regionale di Torrette e a 100 dal parcheggio. Le luci che si vedono sullo sfondo del video sono proprio quel dell’ospedale. Ma da queste parti ci sono anche istrici e caprioli».