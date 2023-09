Ancona, la Luce di Fiorella Mannoia e Danilo Rea al teatro delle Muse

ANCONA – È ufficiale, Fiorella Mannoia torna ad Ancona. La cantante di Quello che le donne non dicono e Il cielo d’Irlanda sarà nel capoluogo marchigiano il 23 novembre. Sotto il cielo d’Ancona, insomma, altroché Irlanda.

E nonostante si cambi per non morire, beh, Fiorella (con un passato da controfigura per il cinema) sceglie ancora le Marche. Dopo aver entusiasmato Porto Recanati lo scorso 26 luglio, all’arena Beniamino Gigli, Mannoia si esibirà ad Ancona, al teatro delle Muse, con il pianista Danilo Rea.

Il sodalizio tra Mannoia e Rea mette in relazione il mondo del pop con quello del jazz, dando vita a un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità. A guidare il pubblico in un percorso magico e senza schemi solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro Paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Tutte le date del tour (foto tratta dal profilo Fb di Fiorella Mannoia)

Sarà una serata di ˈLuceˈ, questo il nome dello spettacolo live (prodotto da Friends & Partners) che porterà in scena Fiorella Mannoia, accompagnata – come sempre – dalla sua splendida chioma di capelli rossi e da quello spirito di ragazzina che – va detto – non ha mai abbandonato. Un’eterna ragazza, se vogliamo.

L’artista romana, 69 anni, canterà davanti al pubblico anconetano immersa in un’atmosfera che sarà intima e familiare, ma emozionante e sublime al tempo stesso e riproporrà i suoi successi (e non solo) in un contesto caldo e raccolto quale quello del teatro delle Muse, in piazza della Repubblica. I biglietti sono già in vendita online, nei circuiti di Ticket one (si va dai 49 euro, sui palchi, alle poltronissime, che raggiungono i 79 euro).