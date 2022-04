Ancona, lotta all’immigrazione clandestina: 26enne albanese espulso

L'albanese, prelevato da personale della Polizia di Stato dal carcere d Montacuto, dove stava scontando una condanna per traffico di stupefacenti, è stato accompagnato presso l’aeroporto di Fiumicino ed è stato successivamente scortato in Albania da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione

ANCONA – I poliziotti della Questura di Ancona nella giornata di ieri hanno eseguito l’accompagnamento in frontiera, presso lo scalo aereo di Roma, di un cittadino albanese di 26 anni, in esecuzione di un provvedimento di espulsione giudiziaria.

La Polizia di Stato è impegnata quotidianamente nei servizi disposti dal Questore di Ancona, secondo le indicazioni fornite dal Prefetto in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Lo straniero aveva a suo carico diversi precedenti per violazione della legge in materia di spaccio di stupefacenti e, al momento, era sottoposto a misura detentiva.

L’albanese, prelevato da personale della Polizia di Stato dal carcere d Montacuto, dove stava scontando una condanna per traffico di stupefacenti, è stato accompagnato presso l’aeroporto di Fiumicino ed è stato successivamente scortato in Albania da personale specializzato dell’Ufficio Immigrazione.

Nel corso della settimana inoltre l’Ufficio Immigrazione ha, inoltre, emesso 2 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale nei confronti di stranieri irregolari sul territorio nazionale.

Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa: «Continua l’impegno del personale della Polizia di Stato per garantire accoglienza agli stranieri regolari sul territorio. Al contempo non possiamo esimerci dall’estirpare quelle situazioni che alimentano criminalità e illegalità nella comunità cittadina».