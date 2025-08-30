Ancona: via vai di clienti sospetti nel locale, il Questore sospende l’attività

ANCONA – Stop di cinque giorni per un locale al quartiere Piano. Lo ha deciso il Questore di Ancona Cesare Capocasa, firmando un provvedimento emesso in base all’articolo 100 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps), visto che nel corso dei controlli era emerso come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di pregiudicati.



I primi accertamenti, già lo scorso anno, a seguito di diversi interventi della Polizia di Stato per segnalazioni da parte dei residenti del quartiere. Ad agosto 2024, durante un controllo, i poliziotti avevano riscontrato la presenza di 4 persone con precedenti penali e pregiudizi di polizia. Nel successivo mese di ottobre, stessa cosa: le Volanti della Questura avevano identificato gli avventori, accertando la presenza di 12 persone con precedenti penali.

A maggio, i poliziotti delle Volanti avevano riscontrato la presenza di 10 avventori gravati da precedenti penali e di polizia, così anche lo scorso 18 giugno quando i clienti pregiudicati erano in 6 e il 15 luglio, in 9. L’ultimo controllo, è scattato la sera del 7 agosto, quando i poliziotti della Questura hanno constatato la presenza all’interno del locale, di 14 persone con a carico precedenti penali e di polizia, alcune delle quali ritenute pericolose.

Pertanto, considerato anche il malcontento dei cittadini nel dover convivere con situazioni pericolose, il Questore ha disposto la chiusura temporanea del locale, a partire da oggi, per cinque giorni.