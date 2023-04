Ancona, lo skyline della città sulla gradinata dello stadio Del Conero

ANCONA – Il restyling della gradinata dello stadio Del Conero è quasi ultimato. Ieri i cittadini e gli appassionati di calcio hanno scoperto la sorpresa che ha fatto loro l’amministrazione comunale: la gradinata Maurizio Neri aveva bisogno di sedute nuove per poter essere a norma e poter ospitare spettatori, infatti al momento è chiusa, e l’amministrazione, proseguendo con il lavoro di rinnovamento dello stadio di Passo Varano che ha già visto il maquillage delle due curve, dell’area hospitality e delle poltroncine vip in tribuna, stavolta ha stupito tutti. Lo skyline della città composto dal profilo dei seggiolini rossi, sopra il cielo bianco e sotto sempre in bianco la scritta «Ancona»: un omaggio alla città e un regalo alla tifoseria, il Comune sembra essere riuscito a centrare l’obiettivo di suscitare emozioni. La gradinata è ancora chiusa, al momento è omologata per 600 posti, ma i seggiolini nuovi sono tremila: questo potrebbe preludere non solo alla sua riapertura, naturalmente per i 600 posti omologati, ma in un futuro, magari con la squadra in una categoria superiore, potrebbe tornare alla sua naturale capienza. Che sommata al resto sarebbe davvero notevole, visto che ciascuno dei settori dello stadio Del Conero, tribuna, gradinata e due curve, può contenere circa tremila persone. Poi ci sono i distinti laterali, ma quelli sono in disuso da una vita. Una cosa è certa: la nuova gradinata con lo skyline della città farà la sua bella figura nelle future dirette televisive.

Sui social c’è chi sostiene che sia una delle tante opere migliorative della città in periodo di campagna elettorale, ma nei giorni scorsi l’assessore Andrea Guidotti ha tenuto a precisare che l’intervento, insieme a quelli precedenti delle due curve, delle poltroncine vip e dell’area hospitality, rientra in un lavoro programmato da tempo, che l’amministrazione ha cercato di accelerare per concluderlo in tempo per il primo turno di playoff del campionato di calcio di serie C, primo turno slittato al prossimo 11 maggio (Ancona-Lucchese): «L’idea dello skyline è nata nei nostri uffici, l’intuizione di una squadra che ringrazio, per la passione e la competenza con cui ha svolto questo lavoro, insieme a tutto il resto. Volevamo emozionare, speriamo di esserci riusciti. Un regalo spero gradito per tutta la città, per tutti i tifosi biancorossi. La prossima settimana sarà terminato» ha spiegato Guidotti. I seggiolini, come mostra la foto, sono già ben più della metà e sono stati montati in quattro giorni, il restyling, costato oltre centomila euro, è in dirittura d’arrivo.