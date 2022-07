Ancona, litigio in piazza: arriva in soccorso ma viene picchiato. Ricercato un uomo

La lite era scattata tra una donna e un uomo per futili motivi. Vedento i due agitati, un peruviano di 40 anni sarebbe intervenuto per calmare gli animi, ricevento un colpo al volto dall'uomo

ANCONA- Avevano avuto un diverbio, in piazza del Crocefisso, verso le 6 di questa mattina – 27 luglio. Protagonisti, una donna romena e un uomo italiano che si scono scontrati per motivi che sembrano, ad una prima ricostruzione, futili. Ma, all’arrivo nella piazza, le volanti hanno trovato un uomo, di origine peruviana di 40 anni, ferito al volto: aveva tentato di calmare la lite ma aveva in compenso ricevuto delle botte dall’italiano.

Il 40enne è stato trasportato subito al pronto soccorso di Torrette. Immediatamente è scattata la ricerca dell’uomo italiano che, dopo aver colpito il peruviano, è fuggito.

Incendi

Oltre all’ordinaria attività di controllo, durante l’ultimo periodo caratterizzato dalle elevate temperature, particolare attenzione viene prestata alla prevenzione di possibili incendi, sia nel centro cittadino che nella zona del Conero.

Nella serata di ieri – 26 luglio – le pattuglie si sono immediatamente attivate quando si sono accorte che da un garage condominiale, nelle vicinanze del cimitero di Camerano, fuoriusciva del fumo nero.

Prontamente veniva allertato personale dei Vigili del Fuoco, che, giunto sul posto, provvedeva ad aprire la porta del garage mediante l’uso del divaricatore idraulico. Una volta all’interno del locale, gli operatori constatavano che fortunatamente il fumo non era dovuto ad un incendio in atto, ma era stato causato dal malfunzionamento di un sistema di allarme difettoso.

Poco dopo giungeva sul posto anche il proprietario del garage, che provvedeva a riparare il guasto, ringraziando gli operatori per l’attività svolta.