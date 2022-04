Ancona, litigio e colpi alla testa con un piede di porco. Trovato l’aggressore

ANCONA- Era accaduto a metà marzo, quando le volanti e il 118 si erano recate in piazza Ugo Bassi per soccorrere la vittima di un’aggressione. Qui un ragazzo tunisimo ha raccontato di esser statao improvvisamente avvicinato da un giovane che lo aveva colpito più volte alla testa con un oggetto metallico: il giovane era ferito ma era riuscito ad allontanarsi per chiamare i soccorsi.

Da quel momento le indagini per trovare l’aggressore non si sono fermate, e hanno portato al sequestro domiciliare nei confronti di un cittadino albanese di 26 anni, indagato per lesioni aggravate nei confronti di un cittadino tunisino. L’attività investigativa condotta dai poliziotti della Questura permetteva di risalire all’autore delle lesioni che veniva deferito alla Procura della Repubblica di Ancona per il reato di lesioni aggravate.



La successiva perquisizione domiciliare eseguita ieri mattina – 13 aprile – su delega dell’Autorità Giudiziaria permetteva di rinvenire e sequestrare l’oggetto del delitto che risultava essere un piede di porco metallico a forma di L, lungo circa 30 cm, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima in sede di denuncia.



Oltre al corpo del reato, i poliziotti hanno trovato una modica quantità di hashish detenuta dal cittadino albanese per uso personale, motivo per il quale lo stesso veniva segnalato come assuntore alla Prefettura di Ancona».