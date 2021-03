Ancona, liti in famiglia: interviene la Polizia. Due gli arresti

ANCONA – Ieri sera, lunedì 22 marzo, durante i controlli i poliziotti delle Volanti sono stati impegnati, a dirimere due liti in famiglia che hanno portato poi all’arresto di due uomini.



Verso le 24.30 di questa notte una pattuglia delle Volanti è stata inviata in un’abitazione in zona de Gasperi. Erano pervenute infatti diverse telefonate da parte di cittadini che riferivano, al numero di emergenza. di sentire grida e forti rumori riconducibili a piatti rotti all’interno di un appartamento.

I Poliziotti dopo essere entrati nell’appartamento hanno trovato un uomo, italiano, classe 74, già noto alle forze dell’ordine, che gridava contro la compagna e nei confronti dei poliziotti rivolgendo loro gravi minacce oltraggiandoli e opponendo loro resistenza. Per tali motivi, portato in

Questura e dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Più tardi verso le 2.30 I poliziotti sono intervenuti in un altro appartamento in zona via Giordano Bruno, in quanto perveniva, alla centrale operativa, da parte di una donna, richiesta di aiuto. I Poliziotti si sono portati immediatamente sul posto e hanno raccolto la denuncia della donna, nei confronti del compagno, classe 69, di nazionalità romena, anche lui già noto alle forze dell’ordine. Per tale motivo l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.