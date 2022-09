Ancona, liti continue con l’ex: foglio di via per un 40enne

ANCONA – A seguito dei diversi e frequenti interventi operati dalle Volanti in via Circonvallazione per lite condominiale violenta, il Questore di Ancona, dottor Cesare Capocasa, ha emesso nei riguardi di un cittadino anconetano, residente a Falconara Marittima, il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal capoluogo dorico.

La misura, disposta su istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta dal Vice Questore dr.ssa Marina Pepe si è resa indispensabile a seguito delle continue lamentele dei residenti e dei molteplici interventi effettuati dal personale delle Forze dell’Ordine per liti tra il nominato e l’ex fidanzata, entrambi con moltissimi precedenti di polizia e penali, abituali assuntori di sostanze alcoliche, divenuti motivo di turbamento per i litigi violenti, gli schiamazzi e le aggressioni vicendevoli, nel condominio da loro abusivamente frequentato.

A seguito della misura disposta dal Questore, il 40enne anconetano, non potrà recarsi nel territorio di Ancona per due anni, salvo espressa autorizzazione dell’Autorità di P.S.

Analoghi provvedimenti sono al vaglio del Questore Capocasa anche a carico degli altri soggetti che si sono resi responsabili di analoghe condotte, lesive dell’ordine e della sicurezza pubblica, posti in essere nel condominio di cui sopra.