Ancona, lite in strada: tunisino multato per ubriachezza molesta

ANCONA – Un tunisino è stato sanzionato per ubriachezza molesta nell’ambito di servizi straordinari di controllo disposti dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto ed eseguiti dal personale delle Volanti, della Squadra Cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, tra Corso Carlo Alberto, piazza Ugo Bassi, via Giordano Bruno e piazza d’Armi.

I poliziotti intorno all’una di notte sono intervenuti in piazza d’Armi per una lite in strada tra cittadini stranieri. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato una persona che inveiva contro un’altra affacciata ad una finestra di uno degli edifici della piazza.

I poliziotti dopo aver identificato i due uomini coinvolti nella lite, entrambi di nazionalità tunisina, hanno ascoltato alcune testimonianze dalle quali è emerso che uno dei due tunisini, visto in strada in evidente stato di ebbrezza, aveva iniziato ad inveire contro l’altra persone. Gli agenti, dopo aver calmato gli animi, hanno accompagnato in Questura il tunisino per ulteriori accertamenti. Nei confronti dell’uomo il Questore, potrebbe valutare l’adozione di un daspo urbano o di altre misure preventive.