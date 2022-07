Ancona, lite alla stazione: due tunisini sanzionati e allontanati

Nei confronti di entrambi provvedimento di allontanamento: uno era in possesso di un coltello ed è stato denunciato per porto abusivo di armi, l’altro in stato di evidente ubriachezza

ANCONA – Nella serata di ieri, verso le ore 22, veniva segnalata una lite tra più persone presso la stazione ferroviaria di piazza Rosselli.

Immediatamente interveniva sul posto personale della Polizia Ferroviaria di Ancona, coadiuvato dalle Volanti della Questura e dagli operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, che erano in servizio presso il capoluogo dorico per le consuete attività di controllo straordinario del territorio al fine di garantire la sicurezza urbana.

Giunti sul posto, i poliziotti riportavano la situazione alla calma e, sentendo le persone presenti, provvedevano a ricostruire quanto accaduto, accertando che si era trattato di una lite meramente verbale tra più soggetti che stazionavano nei pressi della stazione in attesa dell’arrivo degli autobus.

Nel corso degli accertamenti, due dei partecipanti alla lite si mostravano particolarmente agitati ed insofferenti; per tale ragione gli agenti decidevano di sottoporli ad un controllo più accurato.

Essi venivano compiutamente identificati come due cittadini tunisini di 22 e 29 anni, con precedenti per polizia, irregolari sul territorio nazionale.

Uno dei due veniva trovato in possesso di un coltello della lunghezza di circa 20 cm, e pertanto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere; l’altro, invece, trovandosi in uno stato di evidente ubriachezza, veniva sanzionato per ubriachezza molesta.

Nei confronti di entrambi veniva adottato un provvedimento di allontanamento per la durata di 48 ore dalla stazione ferroviaria di Ancona.

In merito alla loro irregolarità sul territorio nazionale, venivano presi in carico dall’Ufficio Immigrazione della Questura, al fine di attivare le procedure di espulsione.