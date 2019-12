L'accusa per l'uomo è quella di violenza provata e minaccia aggravata. A far scattare l'acceso diverbio un posto auto riservato ai disabili. Sul posto per placare gli animi una pattuglia delle volanti

ANCONA – Una lite per un parcheggio è degenerata in minacce a suon di spranga tanto da richiedere l’intervento della polizia per placare gli animi. A finire nei guai un 41enne pugliese denunciato dagli agenti delle volanti della Questura di Ancona giovedì 26 dicembre in via Ascoli Piceno, a seguito ad una segnalazione. «Venite subito c’è un individuo con una spranga di ferro che sta minacciando un uomo» aveva detto un passante al centralino del 113 intorno alle ore 16.

Subito era partita una pattuglia delle volanti che una volta giunta sul posto è riuscita a mettere fine all’acceso diverbio scoppiato per un parcheggio riservato alle persone con disabilità. Il posto auto solitamente utilizzato in maniera regolare da un autista di un furgone era occupato da un’altra auto, anche questo munito di apposita autorizzazione. L’autista del furgone, su tutte le furie, decide di parcheggiare in doppia fila in modo da bloccare l’auto parcheggiata sul posto riservato ai disabili.

All’arrivo del conducente scoppia la lite con il 41enne pugliese che si rifiuta di spostare il furgone e anzi inizia ad inveire contro l’altro uomo fino a minacciare di colpirlo con un’asta metallica.

Fortunatamente però gli agenti riescono a placare gli animi e a dividere i due uomini. L’asta, parte del sistema antifurto di bloccaggio dello sterzo, è stata sequestrata dai poliziotti che hanno denunciato l’autista del furgone per violenza privata e minaccia aggravata.

