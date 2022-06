Ancona, lite tra pakistani: 20enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

Il giovane, coinvolto in una lite con alcun connazionali al Piano, dopo aver opposto resistenza ai poliziotti è stato tratto in arresto. Nei suoi confront il Questore ha disposto un D.Ac.Ur

ANCONA – Un 20enne originario del Pakistan è stato arrestato e sanzionato per ubriachezza molesta nell’ambito di alcuni servizi di intensificazione del controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, finalizzati al contrasto della pericolosità sociale.

Ad allacciare le manette ai polsi del giovane sono stati i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona che hanno rintracciato il 20enne al Piano San Lazzaro, in via Giordano Bruno, mentre si trovava nella piazzetta di un supermercato.

Il giovane, già protagonista di episodi di ubriachezza nel capoluogo marchigiano, nella prima serata di ieri è stato fermato in seguito ad una lite animata scoppiata con altri connazionali. Le Volanti, chiamate ad intervenire sul posto, dopo aver sedato l’alterco, ha arrestato il 20enne che aveva iniziato ad inveire e tentare di colpire i poliziotti. In stato di alterazione alcolica e in preda ad un attacco di ira, gli agenti lo hanno condotto in Questura, dove continuava a minacciare e a rifiutarsi di collaborare, cercando di colpire i poliziotti della Scientifica.

I poliziotti dopo aver chiesto l’intervento del 118 per calmare il 20enne, ,o hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta. A carico del giovane sono emersi reati precedenti in materia di immigrazione, insieme ad altre segnalazioni per ubriachezza molesta, mai pagate, per questo nei confronti del 20enne è stato notificato un decreto prefettizio di ingiunzione al pagamento.

Il Questore ha disposto anche un D.Ac.Ur per le vie cittadine del Piano: il 20enne per un anno non potrà accedere a via Giordano Bruno, Piazza Ugo Bassi, Piazza d’Armi e Corso Carlo Alberto, con divieto di stazionare in aree urbane verdi, scuole e locali destinati alla vendita di alcolici e superalcolici della zona.