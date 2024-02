Ancona, lite nella notte tra coinquilini: interviene la polizia

ANCONA – I poliziotti sono intervenuti durante la notte a seguito di una segnalazione di una lite nei pressi di via Pergolesi. Giunti sul posto ad attendere i poliziotti c’era un uomo, di circa 31 anni di origine pakistane che lamentava il fatto di essere stato cacciato via di casa dal suo coinquilino, anch’egli pakistano di 32 anni.

Entrati nello stabile e raggiunto l’appartamento i poliziotti prendevano contatti con il coinquilino ancora presente all’interno dell’abitazione, intestatario del contratto di affitto, il quale riferiva effettivamente di aver avuto una discussione animata con il suo amico e di averlo cacciato via in quanto l’uomo non contribuiva alle spese, non era collaborativo nei confronti anche degli altri coinquilini che condividevano l’appartamento.

L’uomo cacciato via così si allontanava e, scosso per la discussione, decideva di chiamare la polizia. Nella ricostruzione dell’accaduto l’uomo negava tutto, sostenendo, al contrario, di contribuire alle spese quotidiane. I poliziotti calmavano gli animi agitati ed invitavano l’uomo a trascorrere una notte in hotel.