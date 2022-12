Ancona, scoppia una lite in un bus: 30enne finisce a Torrette

ANCONA – Un 30enne è finito al Pronto Soccorso dopo essere rimasto ferito in seguito a una lite scoppiata all’interno di un autobus. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi ad Ancona. Il mezzo si trovava lungo la Strada Vecchia del Pinocchio, di fronte allo stabilimento della Angelini quando è scoppiato l’alterco per cause non note, fra due stranieri.

Sul posto è intervenuta una Volante della Questura di Ancona. A soccorrere il ferito è stata la Croce Gialla di Ancona, che ha trasferito il 30enne all’ospedale regionale di Torrette per una ferita al capo, riportata, sembrerebbe, a seguito della caduta nel corso dell’alterco.