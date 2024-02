Ancona, lite in appartamento: interviene la polizia

ANCONA – Nella serata di ieri, 5 febbraio, i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione poco distante da piazza Ugo Bassi dove veniva segnalata una lite all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto i poliziotti identificavano le parti ed in particolare il richiedente, proprietario dell’appartamento, italiano di circa 50 anni, il quale riferiva di aver allertato la Polizia poiché all’interno del suo appartamento il soggetto che lì viveva stava facendo uso di sostanze stupefacenti. Si trattava di un bengalese di circa 30 anni il quale effettivamente veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente e perciò deferito.

Lo straniero inoltre riferiva di pagare regolarmente l’affitto, circostanza che però veniva smentita dal proprietario dell’immobile che riferiva invece di aver offerto ospitalità allo straniero in cambio di alcuni lavori di ristrutturazione per i quali invece il bengalese si riteneva altresì debitore di poche centinaia di euro. Tra i due era intercorsa solo un diverbio verbale e, pertanto, entrambi rifiutavano cure sanitarie. Inoltre, a seguito degli accertamenti ulteriori effettuati, i poliziotti scoprivano che il proprietario dell’appartamento non aveva mai effettuato la procedura di ospitalità prevista per i cittadini stranieri, nonostante l’uomo fosse lì da diverso tempo.