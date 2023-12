Ancona, lite in appartamento fra connazionali rumeni: interviene la Polizia

ANCONA – Nella nottata appena trascorsa gli operatori di via Gervasoni sono intervenuti in zona Torrette in quanto veniva segnalata una lite tra due uomini.

Giunti sul posto ad attendere i poliziotti vi era uno dei due litiganti, 30enne di origini rumene, il quale spiegava di aver avuto una lite con un suo connazionale, giunto da poco in Italia, all’interno della sua abitazione, per motivi poco chiari. L’uomo si presentava con un taglio all’altezza della spalla ma, essendo visibilmente alterato dall’abuso di sostanze alcoliche, non riusciva a spiegare quanto accaduto in maniera lucida. Per le cure del caso l’uomo veniva affidato al personale medico che, allertato, giungeva sul posto.

I poliziotti nel mentre raggiungevano l’abitazione ove si era consumata la lite ma nessuno dei condomìni riferiva di aver udito o visto qualcosa. Nell’appartamento era presente il connazionale dell’uomo, 40enne, il quale riferiva di aver passato la serata con il suo amico, di aver cenato e bevuto insieme e di averlo poi invitato ad uscire di casa al termine della serata ma, al suo rifiuto e vista l’insistenza del 30enne nel rimanere a dormire lì, ne sarebbe nata un diverbio, passato alle vie di fatto a causa delle condizioni psicofisiche alterate dei due. Riportata la situazione alla tranquillità entrambi i soggetti venivano edotti sulle proprie facoltà di legge.