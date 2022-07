Ancona, lite tra due uomini: 35enne fa saltare tre denti al collega, arrestato

La vittima dell'aggressione è un 41enne italiano, rimasto ferito al volto e al collo. L'episodio è accaduto ieri sera in via Ascoli Piceno. Sul posto le Volanti

ANCONA – Un operaio di 35 anni di origini albanesi è stato arrestato dalle Volanti della Questura di Ancona per lesioni dopo che aveva aggredito un collega, un 41enne italiano, ferendolo al volto e al collo e provocandogli la caduta di tre denti.

L’episodio si è verificato ieri sera ad Ancona, in via Ascoli Piceno intorno alle 20. Le Volanti sono intervenute in zona in seguito alla segnalazione di una violenta lite tra due persone.

Giunti sul posto, gli operatori hanno ascoltato un uomo italiano di 41 anni, con vari precedenti di polizia, il quale ha riferito ai poliziotti di essere stato aggredito poco prima da un suo conoscente, che poi si era allontanato in direzione del centro cittadino.

A seguito dell’aggressione, l’uomo presentava era rimasto ferito al collo e al volto, e presentava una vasta fuoriuscita di sostanza ematica: inoltre, ai poliziotti ha lamentato di aver subito l’avulsione di tre denti. Gli agenti hanno allertato il 118 che ha trasferito il 41enne a Torrette per accertamenti.

I poliziotti si sono messi sulle tracce dell’aggressore 35enne che è stato rintracciato di li a poco, mentre provava ad allontanarsi. L’operaio, anche lui con vari precedenti di polizia per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, avrebbe mostrato sintomi di ubriachezza (alito vinoso) e atteggiamento non collaborativo nei confronti degli operatori di polizia.

Sentito sui fatti, avrebbe raccontato ai poliziotti di aver avuto una discussione verbale con il collega in merito al trasporto di alcuni calcinacci, ma gli agenti hanno notato un evidente gonfiore alle mani, con alcune escoriazioni, molto probabilmente dovute ai colpi inferti poco prima.

L’aggressione fisica sarebbe stata confermata anche da alcuni passanti che avevano assistito alla scena, i quali avrebbero negato che si fosse trattato di una lite solamente verbale. L’aggressore, dopo essere stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, è stato arrestato per lesioni.