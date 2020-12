Ancona, l’Informagiovani torna con Be Smart per racconatre i nuovi “talenti”

ANCONA – L’Informagiovani Ancona torna a raccontare le soft skill per il lavoro con le testimonianze di professionisti del nostro territorio. Prossimo appuntamento: il 3 dicembre, con Be Smart, la serie di attività con le quali l’ente racconta cosa sono e a cosa servono le competenze trasversali.

L’appuntamento virtuale è alle 17.30, sulla pagina Facebook dell’Informagiovani e sul canale YouTube. Tre le competenze dedicate all’arte della comunicazione. E tre gli ospiti: Giacomo Giovannetti, artista e designer, che ci racconterà “creatività e immaginazione”, Francesca Tilio, fotografa, con la sua smart skill “ascoltare se stessi“, Edoardo Raggetta che parlerà della sua capacità di “saper improvvisare“.

Be Smart fa parte del Progetto YO, finanziato da Fondazione Cariverona, che si propone di accompagnare i giovani nella ricerca e definizione dei propri obiettivi professionali. «Be Smart si occupa di un argomento, in questo contesto, molto importante per tutti coloro che pensano al proprio futuro professionale: lo sviluppo delle proprie competenze trasversali, conosciute anche come soft skill. L’obiettivo quello di esplorare il mondo delle professioni alla ricerca di consigli, suggerimenti e idee che possano essere utili indicazioni per chi, del lavoro, è alla ricerca», spiega in una nota l’Informagiovani.

Maggiori informazioni e il link per le prenotazioni su https://besmart.informagiovaniancona.com

Info line:

Informagiovani Ancona 3460042917 (anche WA e Telegram) | info@informagiovaniancona.com