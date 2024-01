Ancona a lezione di Costituzione: si parlerà di uguaglianza alla facoltà di Economia

Il convegno è previsto per domani a Villarey per promuovere la cultura giuridica fra i giovani. È la quarta tappa del ciclo di incontri "La Costituzione aperta a tutti"

ANCONA – Promuovere la cultura giuridica tra i giovani, appuntamento alla facoltà di Economia Giorgio Fuà. L’incontro è previsto per domani (18 gennaio), alle 10, a Villarey. La quarta tappa de ˊLa Costituzione aperta a tuttiˊ, il ciclo di incontri itinerante organizzato dalla casa editrice Giuffré Francis Lefebvre, insieme al Ministero dell’istruzione e del merito e all’Università RomaTre, con l’obiettivo di promuovere la cultura giuridica fra i giovani di tutta Italia e contribuire a rendere il diritto sempre più accessibile.

Dopo le precedenti tappe di Roma, Campobasso e Milano, il nuovo incontro in programma ad Ancona vede al centro il tema dell’eguaglianza, con l’intento di approfondire i significati del principio sancito all’articolo 3 della Costituzione. Si indagherà in particolare il senso profondo del divieto di discriminazioni, della garanzia della pari dignità sociale e del dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità di ciascuno.

Gian Luca Gregori, rettore Univpm

All’appuntamento parteciperanno Gian Luca Gregori, Rettore UNIVPM, Donatella D’Amico, USR Marche, Direttore Generale, Antonio Delfino, Direttore relazioni istituzionali Giuffrè Francis Lefebvre, Lorenzo Madau e Marta Cerioni, entrambi dell’UNIVPM.

ˊLa Costituzione aperta a tuttiˊ nasce con l’obiettivo di esplorare insieme a studenti, cittadini ed esperti giuridici i legami tra conoscenza, cultura, libertà e società attraverso una serie di incontri itineranti in tutta Italia dedicati alla Costituzione. Per promuovere ancora di più la cultura giuridica nelle scuole, i momenti in presenza previsti dal progetto ˊLa Costituzione aperta a tuttiˊ si affiancano all’omonimo laboratorio didattico permanente online sulla piattaforma del Ministero dell’Istruzione Educazione Digitale dove docenti scolastici di ogni scuola e grado possono attingere alle registrazioni degli eventi e ad altri numerosi materiali online.

A questo scopo Giuffrè Francis Lefebvre ha anche prodotto per l’occasione un eBook gratuito, a cura di Marco Ruotolo e Marta Caredda, disponibile per il download da parte di tutte le scuole italiane, oltre che in versione cartacea.

Il volume intende proporsi come un’opera corale e in divenire, che ha l’ambizione di essere letta e consultata in tutti quei luoghi in cui si avverta l’esigenza di approfondire tematiche di educazione civica e di cultura della legalità, a partire naturalmente dalle scuole e dalle università, per dialogare sugli elementi fondanti della democrazia, sui diritti e doveri dei cittadini dei quali la nostra Carta costituzionale si fa garante, concretandone la salvaguardia e la divulgazione.

Un invito a non rifugiarsi nell’indifferenza, a far vivere la Costituzione repubblicana riscoprendo la profondità e l’attualità delle sue parole, a settantacinque anni dall’entrata in vigore.

L’appuntamento conclusivo di questo primo ciclo di incontri de ˊLa Costituzione aperta a tuttiˊ si terrà il 20 febbraio 2024 a Napoli presso l’Istituto Penale per Minorenni di Nisida (introduzione di Marco Ruotolo e lezione di Alberto Lucarelli), in vista della nuova edizione prevista per il prossimo autunno