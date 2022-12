Ancona, la legalità si impara anche a scuola. I carabinieri al liceo Edgardo Mannucci

ANCONA – La cultura della legalità si impara anche a scuola, in questo caso grazie a una lodevole iniziativa dei carabinieri di Ancona. Stamattina al liceo artistico Edgardo Mannucci, infatti, il comando provinciale carabinieri di Ancona è salito in cattedra per un approfondimento sul tema della legalità confrontandosi con le classi quarta e quinta del Mannucci. All’incontro ha preso parte anche il dirigente dell’istituto, il professor Luca Serafini, insieme ad altri numerosi docenti e hanno partecipato una cinquantina di ragazzi che hanno avuto la possibilità di conoscere e parlare con il capitano dei carabinieri Manuel Romanelli, comandante della compagnia carabinieri di Ancona, discutendo diversi temi: particolare interesse ha suscitato il filmato proiettato in cui sono descritte tutte le componenti dell’Arma dei Carabinieri, moltissime le domande dei ragazzi sulle procedure di arruolamento nell’Arma.

Ma a destare ancora maggiore attenzione da parte degli studenti sono stati gli argomenti trattati che riguardavano il vissuto quotidiano, dagli episodi di violenza, con particolare riferimento ai reati di atti persecutori e di revenge porn, ai fenomeni legati al cosiddetto bullismo, al consumo degli stupefacenti. Tutti temi che hanno acceso il dibattito in aula, creando un sentito e partecipato momento di confronto e di formazione, con i giovani che hanno potuto esprimere il loro parere in assoluta libertà e serenità: pensieri, quesiti e impressioni che sono andati oltre quelle barriere che talvolta impediscono lo scorrere di una corretta informazione e delle opinioni tra le Forze dell’ordine e i cittadini. Un incontro, insomma, che ha sicuramente contribuito ad accrescere negli studenti un fondamentale senso di vicinanza alle istituzioni. La partecipata mattinata formativa si è conclusa con la foto di rito e con la promessa di ripetere al più presto ulteriori incontri come quello odierno per tornare a parlare di legalità a scuola.