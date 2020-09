Elezioni regionali, ecco la squadra de Le nostre Marche

ANCONA – «La presenza nella coalizione di una forte componente cattolica e moderata rappresenta una grande ricchezza in termini di valori e competenze per settori strategici come sanità, politiche per la famiglia, pubblica istruzione e sostegno alle imprese».

Maurizio Mangialardi, candidato governatore in quota centrosinistra, ha lanciato così la volata alla lista “Le Nostre Marche – il Centro”, presentata ieri, 6 settembre, ad Ancona, in piazza della Repubblica. Erano presenti anche i candidati delle 5 circoscrizioni, in corsa per le elezioni regionali, fra i quali che l’assessore regionale uscente Loretta Bravi, in lizza a Pesaro-Urbino.

La nuova compagine, costituitasi in vista delle regionali, in seguito all’unione di civici e del nuovo soggetto politico “Il Centro”, formato da personalità di estrazione popolare, solidale e riformista, è stata definita da Mangialardi come «una grande ricchezza in termini di valori e competenze per settori strategici come sanità, politiche per la famiglia, pubblica istruzione e sostegno alle imprese. Sono certo che le donne e gli uomini della lista saranno determinanti per vincere la sfida e per sbarrare la strada all’estrema destra sovranista di Acquaroli, tanto estranea alla cultura della nostra regione, quanto priva di proposte concrete per il suo sviluppo». Una squadra che secondo il candidato presidente della Regione Marche, consentirà di difendere «i tratti che da sempre contraddistinguono la nostra identità regionale: coesione sociale, solidarietà, cura delle fasce più deboli della popolazione, senso della comunità».

Candidato nella circoscrizione di Ancona, Marco Gnocchini, presidente di Estra Prometeo, il quale ha evidenziato come la lista rappresenti «l’unica proposta politica attualmente in campo con un progetto alternativo sia alla concezione burocratica e assistenzialista di una certa sinistra, sia agli egoismi, individualisti e populisti, di una destra a trazione leghista. Un progetto inclusivo delle migliori espressioni del territorio, che pensa ad un nuovo modello di welfare basato sulla sussidiarietà circolare, tra ente pubblico regionale, imprese e terzo settore, sulla famiglia come soggetto economico attivo, produttore di ricchezza e di socialità, e sul mondo del no profit, al quale delegare la gestione delle attività sociali».

In corsa nella circoscrizione di Ancona, Sofia Giovannetti, 21 anni, laureanda in Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali dell’Università di Macerata; Marco Gnocchini, docente di storia e filosofia, portavoce di Ancona Popolare e presidente di Estra Prometeo; Luisa Lattanzi, responsabile del Servizio di Medicina Legale dell’Asur Marche – Area Vasta n. 2; Massimo Marcellini, medico specialista in Oncologia e Medicina Interna, dirigente del Servizio di Oncologia dell’Ospedale di Senigallia; Maria Grazia Ombrosi, collaboratore professionale Sanitario – Infermiere Area Vasta n. 3; Ugo Pesciarelli, ingegnere e amministratore del Comune di Sassoferrato, già sindaco e presidente della Comunità Montana; Augusto Taccaliti, dirigente medico e specialista in endocrinologia presso la Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Ospedale di Torrette di Ancona; Anna Virginia Vincenzoni, pensionata, già impiegata amministrativa presso l’Ospedale di Jesi e coordinatrice responsabile dei Servizi Sociali e Disabili nell’Associazione dei Comuni per 21 Comuni della Vallesina; Maurizio Zandegù, vecchia gloria del calcio anconetano, allenatore e responsabile del settore giovanile della Castelfrettese.

In provincia di Pesaro Urbino ci sono Loretta Bravi, assessore regionale uscente, Silvia Gelardi, Francesca Francesconi, Michele Di Pumpo, Dante Pierini, Maurizio Biselli e Pietro Rossi. Nel Maceratese Stefano Ghio, Stefano Cardinali, Giacomino Piergentili, Claudia Maria Curzi, Loretta Dichiara e Susanna Vitarelli. In provincia di Fermo, Maura Malaspina, Giancarlo Fermani, Maria Rosaria Borriello e Giampietro Cappella. In provincia di Ascoli Piceno, Cinzia Peroni, Valeriano Camela, Domenico Novelli e Maria Luisa Vitali.