Ancona, le auto d’epoca del Memorial Sauro Stacchi pronte al defilé

ANCONA – Ancona si prepara ad accogliere il Memorial Sauro Stacchi, il commercialista appassionato d’auto storiche scomparso nel 2019 all’età di 72 anni. Tutto pronto in casa del club AutoMoto Storiche di Ancona, che era il suo club, per il Trofeo del Monte Conero, intitolato proprio a Stacchi. L’evento è in programma per domani, sabato 4 novembre, e come ogni anno richiama equipaggi da tutto il centro Italia. Una classica per gli appassionati di auto d’epoca, una manifestazione che rientra nel programma ufficiale dell’Asi. Un’edizione, quella di quest’anno che presenta una serie di novità che sono destinate a richiamare una folla di appassionati. L’accreditamento è previsto per domattina, sabato 4 novembre, alla sede del Parco del Conero in via Pescheria a Sirolo. Una partenza davvero inedita che vede impegnata la stessa amministrazione comunale di Sirolo ma anche l’Ente Parco. Alle 13 sono previste le prime prove di abilità lungo la strada di Monte Conero dove gli equipaggi potranno misurarsi in tratti cronometrati a velocità imposta. La carovana di auto d’epoca si sposterà poi alla Cantina Accattoli a Montefano dove è prevista una degustazione di vini e prodotti tipici del territorio.

A seguire il rientro ad Ancona dove, attorno alle 18, comincerà la seconda serie di prove cronometrate, questa volta nel tratto di strada compreso tra piazza del Senato e il piazzale davanti alla Cattedrale di San Ciriaco, che saranno prove cronometrate sia in salita sia in discesa. Tra le novità di questa edizione anche la presenza di una Alfa Romeo d’epoca che appartiene alla Croce Gialla di Ancona e che parteciperà all’evento con un autista e un navigatore: quello tra il club AutoMoto Storiche di Ancona e la stessa Croce Gialla, infatti, è un rapporto che va avanti da diversi anni. A seguire la cena con intrattenimento e premiazioni con la consegna del Trofeo Memorial Sauro Stacchi. L’evento è stato organizzato anche in collaborazione con l’amministrazione comunale, cosa che ha permesso di curarlo nei minimi particolari. Il club consiglia gli appassionati d’auto d’epoca di prendere posto lungo la strada che da piazza del Senato sale in direzione della Cattedrale di San Ciriaco. Tra le auto attese ad Ancona delle Lancia HF e alcune Porsche che sono pezzi unici nel palcoscenico nazionale, ma anche delle pregiatissime Alfa Romeo.