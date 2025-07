Ancona, via ai lavori del rettorato: 17,5 milioni per la rinascita post-sisma

ANCONA – Questa mattina in piazza Roma ad Ancona sono stati presentati i lavori di recupero e adeguamento sismico del palazzo storico del rettorato dell’Università Politecnica delle Marche. L’intervento, partito ufficialmente lo scorso 24 marzo, rappresenta un’opera strategica per l’ateneo dorico, per la città e per l’intero territorio regionale. Il progetto comprende il restauro conservativo, il miglioramento sismico e la rifunzionalizzazione dell’intero immobile di circa 5.200 metri quadrati, duramente colpito dagli eventi sismici del 2016. I danni alle murature e alla copertura avevano reso l’edificio inagibile, rendendo necessario un intervento complesso e articolato. L’intervento si inserisce in una visione strategica più ampia che ha lo scopo di rafforzare la presenza dell’università nel cuore della città, trasformando il centro storico di Ancona in un polo attivo di vita culturale e accademica.

Il progetto prevede la connessione tra il palazzo storico e l’ex Palazzo di Vetro, già oggetto di recupero e destinato a ospitare anche gli uffici amministrativi dell’ateneo e spazi per studenti e studentesse. La corte interna e la futura piazzetta tra i due edifici si collegheranno a piazza Pertini, creando un sistema di spazi urbani integrati a servizio dell’intera comunità. L’edificio fu costruito a fine dell’Ottocento ed è vincolato dalla soprintendenza. Sorge su un’area di grande rilevanza storica ed è uno degli elementi architettonici distintivi di piazza Roma. Nato come sede della Provincia, è divenuto sede del rettorato dal 1980. Il progetto di restauro conserverà gli elementi architettonici esistenti, tra cui il salone d’onore con rivestimenti e affreschi storici, mantenendo intatti materiali, partiture e distribuzione originale. I lavori, affidati alla ditta Torelli e Dottori, prevedono la conclusione delle demolizioni entro ottobre 2025, il completamento delle opere strutturali entro giugno 2026 e l’ultima fase dell’intero intervento entro luglio 2027. Il finanziamento complessivo di circa 17,5 milioni di euro è sostenuto in larga parte da fondi per la ricostruzione post sisma, con 12,3 milioni di euro stanziati dalla struttura commissariale.

Foto di gruppo al rettorato Il progetto I relatori

All’incontro con la stampa hanno partecipato il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, il pro rettore dell’università Marco D’Orazio, il direttore generale dell’università Alessandro Iacopini e Michele Pompili, dirigente area edilizia. «Oggi è un grande giorno – ha affermato Gian Luca Gregori – è un enorme piacere assistere alla ripartenza di questa ristrutturazione». «Sono particolarmente contento – ha aggiunto Daniele Silvetti – perché si tratta di un tassello importante in questo grande mosaico che la città di Ancona sta ricomponendo. Parte una cantierizzazione che dà il senso di come la città si stia riappropriando di luoghi prestigiosi, ma spiega anche il senso della nostra città universitaria, una città che vuole stare al passo con la sua crescita, non solo con nuovi posti letto, ma anche con il recupero di una sede come questa, di particolare pregio. Siamo davanti a uno degli aspetti protagonisti della rinascita di Ancona».

«Un cantiere nel centro di Ancona, un palazzo che si affaccia su una delle piazze principali del capoluogo – ha proseguito Francesco Acquaroli –. Le soddisfazioni sono tante, prima per il recupero di un bene culturale, poi per il fatto di poter restituire all’università quegli spazi che il sisma le aveva tolto e che, di conseguenza, permetteranno all’università di recuperare piena capacità organizzativa». A margine è intervenuto l’assessore Marco Battino: «Un recupero fondamentale per la città, e per la città universitaria questo è un altro esempio concreto di quanto si stia facendo, non uno slogan ma un dato di fatto. Un palazzo storico che si affaccia su una delle piazze principali della città e che insieme al palazzo ex Provincia, già cantierizzato, restituirà alla città due luoghi particolarmente significativi e che contribuiranno al decoro cittadino, riconfermando la presenza dell’università nel cuore della città». «A fine marzo sono partiti i lavori di recupero e miglioramento sismico – hanno illustrato Marco D’Orazio e Michele Pompili – i danni in seguito al sisma del 2016 erano importanti. L’intervento è riassumibile in tre corpi d’opera: il miglioramento sismico che porterà le strutture ad avere una sismoresistenza pari a 0.75 (dunque molto più elevata di quella precedente, ndr). Quindi l’efficientamento energetico e infine il restauro vero e proprio che comprenderà affreschi, stucchi e marmi di valore». A lavori ultimati si stima che il rettorato potrà ospitare tra le 80 e le 90 persone.