Ancona, lavori in piazza della Repubblica: modifiche al traffico anche per i bus turistici

ANCONA – Stanno interessando anche i flussi turistici, in particolare quelli provenienti dal porto, legati agli arrivi delle navi da crociera, le modifiche rese necessarie dalla recente trasformazione temporanea di via della Loggia a senso unico in direzione Duomo, attuata per consentire lo svolgimento dei lavori del secondo lotto del progetto di riqualificazione di piazza della Repubblica.

Con l’introduzione del senso unico a salire su via della Loggia, a partire da lunedì scorso, 28 luglio, l’uscita dal centro storico avviene esclusivamente attraverso un nuovo percorso obbligato: da piazza del Senato si prosegue su via Ferretti, quindi si percorre la parte alta di via Pizzecolli – ora resa a senso unico in direzione piazza San Francesco – per poi scendere lungo via Gramsci.

In particolare, per quanto riguarda il transito dei bus turistici in arrivo ad Ancona dalle navi Costa Crociere e MSC, il comando della Polizia locale ha fornito due opzioni gestionali attraverso una serie di interlocuzioni, anche scritte, con le compagnie di navigazione. La prima prevede la suddivisione del classico pullman da 50 posti in mezzi di dimensioni più contenute, di cui le stesse compagnie sono già dotate. In alternativa, è stata concessa – in via temporanea – la possibilità di utilizzare la via della Loggia anche in uscita, in deroga al nuovo senso unico, ma solo in presenza di un moviere. Questa figura, infatti, ha il compito di fermare momentaneamente il traffico per permettere il transito sicuro del mezzo pesante. Data la natura pianificata e ad orario dei transiti crocieristici, alle compagnie è stata anche prospettata la possibilità di organizzarsi direttamente con la ditta esecutrice dei lavori per un supporto alla gestione momentanea del traffico, nel momento di passaggio dei bus.

Per garantire inoltre un’informazione efficace e tempestiva rispetto alle modifiche della mobilità, l’ordinanza comunale emessa la scorsa settimana ha previsto l’installazione di una segnaletica di preavviso, oltre che della normale segnaletica di indicazione dei nuovi percorsi. Tale segnaletica, acquistata dalla ditta, è stata installata dalla stessa con il supporto dell’ufficio traffico del comune e della polizia locale.

Particolare attenzione è stata posta proprio al transito dei mezzi pesanti: l’ordinanza emessa la scorsa settimana dalla polizia locale ha richiesto espressamente alla ditta incaricata di apporre segnaletica di divieto di accesso per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate, con l’esclusione dei mezzi di soccorso, in specifiche intersezioni strategiche: lungomare Vanvitelli – portella Santa Maria (segnaletica di preavviso); piazza Santa Maria – via della Loggia (divieto di accesso); rotatoria San Martino direzione via XXIX Settembre (preavviso); corso Stamira – piazza Kennedy; via XXIX Settembre – piazza Kennedy.

Segnali di “obbligo di svolta a sinistra” sono stati collocati inoltre nei punti strategici del nuovo percorso: lungo via Giovanni XXIII all’intersezione con piazza del Senato e all’uscita di piazza San Francesco, all’intersezione tra via Matas e via Pizzecolli.

Per quanto riguarda la fluidità e la regolarità del traffico registrata nei primi giorni di applicazione delle modifiche, la Polizia locale rassicura i cittadini e i visitatori. Lunedì mattina e pomeriggio due pattuglie hanno presidiato costantemente la zona per monitorare la situazione, confermando l’assenza di criticità e la totale scorrevolezza nei nuovi sensi di marcia.

«Vorremmo fare chiarezza – spiega il vicesindaco, assessore alla Mobilità e alla Polizia locale Giovanni Zinni – sul fatto che la predisposizione del senso unico obbligatorio dovuto al cantiere per la ristrutturazione di piazza della Repubblica è assolutamente sotto controllo ed è perfettamente monitorato dalla Polizia locale e dagli uffici comunali. Se c’è stato qualche minimo disguido iniziale il primo giorno, tutti i problemi sono immediatamente e ampiamente rientrati. La segnaletica è a posto, il presidio della Polizia locale e il controllo degli uffici ci sono. Dobbiamo essere consapevoli che l’attività di cantiere può causare qualche disagio, ma l’Amministrazione è aperta a trovare tutte le soluzioni possibili. È nostra volontà che il Duomo sia sempre raggiungibile. Non vogliamo ricadute sui commercianti, né tantomeno sui residenti. Sappiamo che già di per sé l’area in questione è abbastanza sollecitata e pertanto, come ha già detto il Sindaco, in generale giungeremo alle conclusioni sulla viabilità quando finiranno i lavori di Piazza della Repubblica, proprio per cercare di trovare la migliore soluzione possibile, che sposi le legittime aspettative dei cittadini di Ancona e non solo». .