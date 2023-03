Ancona, lavori in corso al Passetto per cinque mesi, e solo per una parte

ANCONA – Dopo mesi d’attesa nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha annunciato l’inizio dei lavori di sistemazione della scalinata del Passetto: si tratta di lavori edili di restauro, come la pulitura, il consolidamento e la protezione delle pietre della scalinata, e i lavori di predisposizione dell’impianto elettrico di illuminazione. Le operazioni sono suddivise in due lotti e i lavori appena avviati sono quelli relativi al primo stralcio del primo lotto, per una durata di circa cinque mesi, spiega il Comune, dunque per quasi tutta la durata della stagione estiva, e un quadro tecnico economico di 500 mila euro su un totale complessivo previsto di 1,5 milioni di euro. Sarà restaurata la scalinata monumentale, con manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e consolidamento statico di tutta la discesa a mare, compresi i gradoni dove tanti si fermano a prendere il sole, oggi transennati. Inoltre la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. La prima parte dei lavori riguarderanno la parte sud della scalinata, mentre il secondo stralcio interesserà il completamento dei lavori sul lato nord, questo per permettere di lasciare utilizzabile la scalinata anche durante i lavori.

Sui lavori dell’impianto di illuminazione si innesterà, poi, anche il progetto di sponsorizzazione e di sensibilizzazione alla sostenibilità «Light for future» di Guzzini Illuminazione, che prevede la valorizzazione architettonica della scalinata attraverso un’idea che coniugherà arte e illuminazione. Ma il Passetto non è solo scalinata monumentale, è anche monumento ai caduti, con relativi sfregi, assenza di telecamere in numero sufficiente per immortalare inequivocabilmente quanti si applicano con dedizione costante e ripetuta nel tempo nel rovinare con scritte e sgorbi il monumento, e poi ci sono i lavori di pulizia e ripristino della parte relativa alla spiaggia. Sul tema stamattina in consiglio comunale un’interrogazione da parte della consigliera Antonella Andreoli: «Anche nel febbraio 2021 chiedevo la situazione e lo stato dei lavori del ripristino della scalinata e del monumento del Passetto, la posa delle telecamere di sicurezza e a margine se e quando viene pulita la spiaggia durante la stagione invernale. Sarebbe interessante conoscere anche se sono previsti in spiaggia lavori di ripristino per i percorsi di accesso all’acqua a tutt’oggi pericolosi e deteriorati».

Le hanno risposto gli assessori Paolo Manarini e Stefano Foresi: «Quest’opera è stata progettata e appaltata e consegnata lo scorso 2 marzo, il cantiere è già stato avviato – ha chiarito Manarini –. L’intervento complessivo è di 1,5mln di euro, è stato finanziato un importo di 750mila euro in due stralci, il primo da 500 già in esecuzione, prevede il ripristino delle murature laterali che si trovano a sud, in modo da rendere fruibile la spiaggia in ogni momento. Lavori che prevedono anche un’illuminazione particolare che sicuramente abbellirà la scala». «Abbiamo quattro telecamere complete visionabili in ogni momento dalla polizia locale – ha aggiunto Foresi –. Le pulizie le stiamo facendo adesso e sono previste in coincidenza con l’apertura dell’ascensore che sarà aperto per l’8 aprile prossimo».

«Prendo atto che nella stagione invernale il Passetto viene lasciato al suo destino – ha replicato la consigliera Andreoli – perché non c’è l’ascensore. Ma c’è sempre la scalinata, per scendere in spiaggia». I problemi del Passetto, come documentato in un recente articolo di CentroPagina dello scorso 17 marzo, però, non finiscono qui: le mareggiate hanno divelto lastroni in diversi punti, la spiaggia è da ripristinare e al momento pericolosa in più punti, e ai piedi dell’ascensore che riprenderà a funzionare tra poco più di una settimana c’è ancora un bivacco di senzatetto.