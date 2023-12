Ancona, lavoratori in nero: denunciato il titolare di un esercizio commerciale

ANCONA – Durante il servizio “Alto Impatto” della scorsa settimana, disposto dal Questore di Ancona, d’intesa con il Prefetto, che ha visto coinvolto il I° Reparto Volo di Pescara, il Reparto prevenzione Crimine di Perugia e numerosi operatori della Questura dorica, sono stati numerosi i controlli effettuati.

In particolare, un esercizio commerciale in piazza Rosselli, impiegava alcuni lavoratori in nero, uno dei quali sprovvisto anche del permesso di soggiorno. A seguito degli accertamenti effettuati, in data odierna i poliziotti della Questura hanno deferito in stato di libertà il titolare dell’esercizio commerciale ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 286/98.

Oltre alla maxi sanzione, l’esercizio potrebbe subire dall’Ispettorato del lavoro di Ancona la sospensione dell’attività.