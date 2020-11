Emergenza Covid-19, il consiglio regionale fissa una seduta specifica

ANCONA – «Rendere ancora più trasparente l’attività dell’Assemblea Legislativa, per far capire le logiche che portano ad assumere determinati provvedimenti, e trovare il miglior canale di comunicazione con ogni singola forma associativa e dei partiti in modo tale che sentano che i consiglieri e le commissioni sono i loro rappresentanti, così da poter interloquire». A due settimane dall’insediamento alla presidenza del Consiglio regionale, l’avvocato Dino Latini traccia le priorità che costelleranno il suo mandato e che vedono quali parole chiave, trasparenza e interlocuzione.

Una legislatura, la 11esima, che si apre sotto il segno della pandemia di covid che nelle Marche sta registrando numeri in crescita sia sul fronte dei contagi che dei ricoveri, tanto da spingere il governatore Francesco Acquaroli a siglare tre ordinanze dal suo insediamento alla presidenza della Regione Marche. E il tema covid sarà al centro del Consiglio regionale che si svolgerà il 10 novembre.

«L’attenzione dell’Assemblea Legislativa è rivolta a mettere in atto ogni modalità di precauzione, di contrasto e di prevenzione della pandemia» spiega Latini, precisando che le sedute procederanno in presenza «finché ce ne sarà data la possibilità».

«La presenza – prosegue – per l’Assemblea elettiva è sempre la cosa migliore, ma quando avremo sentore che il rischio potrà essere troppo elevato allora procederemo a svolgere le sedute in via telematica». Latini spiega che sono state assunte sia in Aula che a Palazzo delle Marche tutte le procedure necessarie a «prevenire ogni possibile contagio».

Tra i prossimi step che attendono l’Assemblea Legislativa, ci sono l’elezione dei presidenti delle quattro Commissioni consiliari che avverranno la prossima settimana, dopo di che in Aula si lavorerà per l’approvazione del bilancio che dovrà arrivare entro il 31 dicembre.

L’obiettivo, spiega Latini, è «dare la massima trasparenza possibile, e ancor di più far capire a tutti i marchigiani i vari passaggi dei procedimenti e i motivi per cui escono certi provvedimenti, in che modo si formano. Attivando così un canale di comunicazione effettivo con i marchigiani, rafforzando la partecipazione in Aula».

«La macchina dell’Assemblea Legislativa riparte e nel ripartire ha dei momenti di innovazione, di conferma e anche di riflessione – conclude Dino Latini -. Ci deve essere equilibrio fra questi tre componenti».