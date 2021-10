Ancona, Lanterna Rossa chiusa da un anno: c’è chi rischia aggirando i divieti

ANCONA – La Lanterna Rossa è chiusa da un anno: gli anconetani la rivogliono. A costo di salirci e rischiare la vita sospesi sul molo per raggiungerla. Un po’ troppo, forse, ma è quanto realmente accaduto una settimana fa (domenica 24 ottobre). Erano le 18 di domenica, infatti, quando un gruppo di persone è stato avvistato al di sotto del faro rosso del porto. Come ci sono arrivati? Sicuramente, non via mare.

La vicenda ha lasciato a bocca aperta i presenti. Come riporta il Resto del Carlino di Ancona del 27 ottobre 2021, arrivare alla Lanterna Rossa scavalcando il molo e percorrendolo, a diversi metri di altezza, a strapiombo sul mare, potrebbe rivelarsi davvero pericoloso, soprattutto sulla parte destra del molo.

Sta di fatto, che una coppia di giovanissimi ha sfidato la sorte e, arrivata alla palazzina degli ormeggiatori, in fondo al porto, ha salito le scale – peraltro superando una catenella bianco rossa – e scavalcato il muretto di mattoni. Così, si è ritrovata sul molo, nella sua parte iniziale. I due giovani – lui e lei – hanno camminato mano nella mano fino a raggiungere la Lanterna, saltando persino sulla balaustra di ferro a pochi metri dal faro. Chissà, magari erano diretti alla panchina degli innamorati.

Giovanni Pettorino (foto di repertorio)

Ma, come dicevamo, non erano i soli. Perché, da lontano, si intravedevano diverse persone ai piedi della Lanterna. Probabilmente, c’era chi scattava foto o, ancora, chi ammirava il tramonto. Della vicenda, dalla stampa locale, è stato informato il commissario dell’Autorità portuale, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, che ha dichiarato al Carlino: «Per salire su quel molo, hanno varcato degli spazi di competenza della Marina militare e la faccenda è molto seria. Quei giovani, dunque, oltre ad aver violato un’ordinanza emessa dell’Autorità portuale, hanno oltrepassato limiti territoriali importanti».

Il cancello chiuso dall’ordinanza e, sopra, una coppia cammina sul molo, dopo averlo scavalcato (la foto risale a domenica 24 ottobre, ore 18)

L’ordinanza che vieta l’accesso alla Lanterna – datata 26 ottobre 2020 – rimarrà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria, prevista prima per il 31 luglio e ora, dopo la proroga, posticipata al 31 dicembre. Un’ordinanza discutibile, tanto che, in estate, in molti a protestare per riavere quel luogo e la Procura dorica aveva persino aperto un’inchiesta conoscitiva (senza ipotesi di reato) per accertare eventuali responsabilità.

«Su Internet, tra i luoghi più belli, viene indicata la Lanterna Rossa – evidenzia una turista pesarese -. Pensavo di poterla visitare e invece è chiusa. Non sarebbe meglio riaprirla anziché rischiare la vita per raggiungerla? Infondo, non credo che il contagio da covid possa avvenire più facilmente che in un bar».

In effetti, la Lanterna rossa si trova all’aperto, ma dall’Autorità sono categorici. Di riaprirla, fino al termine dell’emergenza sanitaria, non se ne parla. Il destino della Lanterna, ultimamente, ha coinvolto anche la politica e pare che sia nell’aria l’idea di abbattere parte del molo per fare spazio alle manovre nautiche delle grandi crociere. Che ne sarà della magica Lanterna Rossa?