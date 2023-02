Lanterna Azzurra, Sfera Ebbasta e Fedez non presenti all’udienza per legittimo impedimento

I due artisti erano attesi oggi al tribunale di Ancona chiamati a testimoniare in aula per il processo bis della Lanterna Azzurra di Corinaldo, quello sulla sicurezza del locale

ANCONA – Sfera Ebbasta e Fedez, attesi oggi al Tribunale di Ancona, per l’udienza del processo bis per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo, non sono andati in Aula per legittimo impedimento. Sfera Ebbasta doveva esibirsi nel locale, la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, quando 5 adolescenti e una mamma 39enne morirono travolti nel fuggi fuggi dalla discoteca, Fedez invece era stato nel locale tra il 2015 e il 2016.

I due artisti sono stati citati dalla procura di Ancona come testimoni, nel filone processuale relativo alla sicurezza del locale e al rilascio dei permessi. Fedez non ha potuto essere in Aula per la registrazione di una campagna pubblicitaria per un’importante azienda, mentre Sfera Ebbasta perché impegnato nella realizzazione di un videoclip con la cantante Bia. Per i due cantanti, sarà fissata una nuova data.

Nel locale era stata spruzzata una sostanza urticante dalla cosiddetta ‘Banda dello spray’ per mettere a segno furti di preziosi approfittando della confusione.