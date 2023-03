Lanterna Azzurra, in Aula le testimonianze dei feriti

ANCONA – Ieri in Tribunale ad Ancona si sono succedute le testimonianze dei giovani rimasti feriti nella tragedia della Lanterna Azzurra e dei medici che li avevano curati. Nuova udienza del filone bis del processo scaturito dalla morte di 5 adolescenti e una mamma 39enne nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 dopo essere rimasti schiacciati dalla folla nella fuga dal locale dove era stata spruzzata una sostanza urticante.

Il primo filone processuale aveva visto la condanna della cosiddetta ‘Banda dello Spray’, i sei giovani della Bassa Modenese che avevano spruzzato spray al peperoncino per approfittare della confusione per mettere a segno furti di preziosi. Invece il filone bis si concentra su permessi e sicurezza del locale.

In Aula ieri sono state sentite in particolare le testimonianze di due dei sette feriti che finirono in rianimazione. La Procura avrebbe poi rinnovato la richiesta di sentire Sfera Ebbasta, l’artista atteso la notte della tragedia per un dj set e Fedez che si era esibito in passato alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. I due artisti sono attesi in Tribunale ad Ancona il 24 marzo e la loro presenza sembrerebbe confermata.