Ancona, lancio del Bando Ecapital 2025: «Dalle Marche al Mondo»

ANCONA – Ecapital, l’iniziativa di riferimento per il sostegno alle startup innovative, è lieta di annunciare il lancio del bando Ecapital 2025. L’evento si terrà domani, 2 aprile 2025, presso la Facoltà di Ingegneria UNIVPM di Ancona, e vedrà la partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale, accademico e istituzionale.

Ecapital si contraddistingue da sempre per essere una delle poche, se non l’unica, business plan competition che, oltre a fornire mentoring e un supporto operativo concreto per lo sviluppo della propria idea, offre la possibilità di vincere finanziamenti a fondo perduto o premi in denaro. Come ogni anno, Ecapital mette a disposizione un ammontare di 200mila euro per premiare 10 startup meritevoli con 20mila euro ciascuna.

«Ecapital rappresenta la storia delle startup nelle Marche – ha detto il presidente di Fondazione Marche Mario Pesaresi – per primi in Italia abbiamo realizzato un programma per dare ai giovani l’opportunità di creare startup attraverso formazione e contributi. Oggi il programma si arricchisce della esperienza di chi con successo dal mondo ha creduto in startup di giovani marchigiani».

.

Il tema dell’edizione 2025, “Dalle Marche al Mondo con Ecapital”, vuole trasmettere alla generazione Z un messaggio di positività circa le opportunità imprenditoriali. Ecapital si propone di aiutare le startup a raggiungere il successo globale, mantenendo le loro radici nelle Marche. L’iniziativa, avviata nel 2001 giunge alla sua 24esimaedizione, contribuendo in modo significativo alla nascita di numerose startup di successo, consolidando il suo ruolo di catalizzatore per l’innovazione e lo sviluppo economico del territorio.

L’evento di lancio sarà un’occasione unica per conoscere da vicino le opportunità offerte dal bando Ecapital 2025 e per entrare in contatto con una rete di professionisti e investitori pronti a sostenere le idee più innovative. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a presentazioni e interventi da parte di esperti del settore, che condivideranno le loro esperienze e offriranno preziosi consigli su come trasformare un’idea in un’impresa di successo.

Ospiti Speciali: Tra gli ospiti speciali dell’evento figurano Pizzarulli e Perlmutter, fondatori di Civitanavi, recentemente acquisita da Honeywell per 200 milioni di euro. La loro presenza testimonia l’importanza di Ecapital nel promuovere startup che possono raggiungere traguardi significativi a livello globale, pur mantenendo un forte legame con il territorio marchigiano.

Premiazione delle Startup 2024: Durante l’evento, si terrà anche la premiazione delle 10 startup selezionate per l’edizione 2024. Queste startup hanno dimostrato eccellenza e innovazione nei loro rispettivi settori, e saranno riconosciute per il loro impegno e i loro successi. La premiazione rappresenta un momento di celebrazione per il lavoro svolto e un incoraggiamento per le future edizioni.

Partner dell’Iniziativa: Ecapital 2025 è reso possibile grazie al supporto di prestigiosi partner che condividono l’obiettivo di promuovere l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale nelle Marche.

• Banca Intesa Sanpaolo

• Regione Marche

• Fondazione Marche

• Università Politecnica delle Marche

• ISTAO (Istituto Adriano Olivetti)

• Camera di Commercio

• Confindustria

• AC75

Informazioni su Ecapital: Ecapital è un’iniziativa nata nel 2001 con l’obiettivo di sostenere la creazione di nuove imprese innovative. Attraverso un percorso strutturato di formazione, mentorship e accesso a finanziamenti, Ecapital ha contribuito alla nascita di oltre 300 startup, generando un impatto significativo sull’economia locale e nazionale. L’iniziativa si distingue per il suo approccio integrato, che combina formazione teorica e pratica, supporto personalizzato e un network di contatti di alto livello.

Il bando Ecapital 2025 è aperto a tutti coloro che hanno un’idea imprenditoriale innovativa e desiderano trasformarla in realtà. I partecipanti selezionati avranno accesso a un programma di formazione intensivo, che coprirà temi fondamentali come la gestione aziendale, il marketing, la finanza e la strategia. Inoltre, avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con mentor esperti, che li guideranno nel percorso di sviluppo della loro startup.

Uno degli aspetti distintivi di Ecapital è la possibilità di accedere a finanziamenti per avviare la propria impresa. Grazie alla collaborazione con partner istituzionali e privati, i partecipanti al bando potranno presentare i loro progetti a potenziali investitori e ottenere le risorse necessarie per avviare la loro attività. Questo supporto finanziario, unito alla formazione e al mentorship, rappresenta un elemento chiave per il successo delle startup partecipanti.

Perché partecipare a Ecapital 2025:

• Formazione di alto livello: Un programma di formazione completo e intensivo, che copre tutti gli aspetti fondamentali della gestione aziendale.

• Mentorship personalizzata: Accesso a mentor esperti che offriranno supporto e consigli su misura per ogni startup.

• Accesso a finanziamenti: Opportunità di presentare i propri progetti a investitori e ottenere le risorse necessarie per avviare l’impresa.

• Networking: Possibilità di entrare in contatto con una rete di professionisti, imprenditori e investitori del settore.

• Visibilità: Partecipazione a eventi e iniziative che offriranno visibilità alle startup e alle loro idee innovative.

Per ulteriori informazioni sul bando Ecapital 2025 e per iscriversi all’evento di lancio, si suggerisce di visitare il sito www.ecapital.it o seguire i nostri canali social Linkedin, Instagram Facebook