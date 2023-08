Ancona, lancia mannaia dalla finestra: denunciata una donna

ANCONA – In mattinata la polizia è intervenuta in viale della Vittoria, ad Ancona, dove una donna aveva appena lanciato degli oggetti dalla finestra, tra i quali una mannaia. Gli oggetti sono finiti all’interno di un campo da tennis sul quale affaccia la finestra dell’appartamento.

Giunti immediatamente sul posto gli operatori hanno preso contatto con il titolare del campo da tennis e si sono recati dalla donna. Questa, mentre preparava il pranzo, si era ferita con la mannaia che, cadendo, le aveva colpito un piede: in preda alla rabbia e al dolore, quindi, secondo quanto raccontato ai poliziotti, aveva preso le prime cose che le stavano intorno e le aveva lanciate dalla finestra per sfogarsi, non rendendosi conto di aver lanciato anche lo stesso coltello che l’aveva ferita. Nel momento successivo si sarebbe affacciata alla finestra, accertandosi di non aver ferito nessuno.

Nel campo da tennis sottostante in quel momento c’erano degli avventori, fortunatamente non colpiti dagli oggetti lanciati (tra cui un cestino dell’immondizia, due flaconi vuoti di detersivo, una bottiglia in plastica).

La donna è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Torrette per le cure del caso e denunciata. La mannaia è stata sottoposta a sequestro.