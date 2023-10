Ancona, ladro di profumi rintracciato e denunciato dalla Polizia

Gli agenti lo hanno individuato in corso Carlo Alberto con la refurtiva ancora al seguito. Aveva sottratto profumi per un valore di circa 6mila euro

ANCONA – Gli operatori della Questura sono intervenuti qualche ora fa nei pressi di un esercizio commerciale di via Flaminia per patito furto di profumi. Visionando le immagini notavano che l’uomo, 37 enne italiano, era già a loro noto poiché arrestato lo scorso agosto nuovamente per furto.

Degli operatori lo individuavano in corso Carlo Alberto con la refurtiva ancora al seguito. Dagli accertamenti emergeva che anche il giorno prima aveva commesso un furto nel medesimo punto vendita. Il tutto per un ammontare di circa 6mila euro. Parte della refurtiva veniva consegnata al titolare dell’ esercizio commerciale mentre l’uomo veniva deferito in stato di libertà per furto.