Ancona, la giunta presenta il bilancio di previsione, immutati tributi e tariffe

ANCONA – La giunta Silvetti presenta la manovra di bilancio di previsione 2024, una manovra da 135 milioni di euro di spesa corrente che dovrà essere approvata entro l’anno, e lo fa tenendo conto di diversi aspetti, con l’obiettivo di far quadrare i conti comunali ma anche di salvaguardare le categorie più deboli e dare risposte concrete alle esigenze dettate dal sociale, con due milioni di euro in più rispetto al precedente bilancio di previsione 2023 varato dalla precedente amministrazione. Senza ritoccare tariffe e tributi. «Dopo trent’anni il fatto di aver messo mano a un bilancio così ingessato e complesso, ereditando alcune sindacature in cui ci sono stati problemi finanziari evidenti, e di essere riusciti a varare un bilancio senza aumentare tariffe e tributi ma addirittura prevedendo riduzioni importanti e contributi rilevanti a affitti, bollette e sociale, fa di questa manovra un bilancio ad attrazione sociale molto evidente – ha spiegato il sindaco Daniele Silvetti –. Non solo per l’attenzione che rivolgiamo alle fasce deboli ma anche per aspetti più complessi, come l’attenzione verso la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini».

Il sindaco è poi entrato nel dettaglio di alcuni aspetti, come quello del piano di inquinamento ambientale, ma anche del G7 sanità: «Abbiamo i 200mila euro per il Pia2, con cui riattiviamo qualcosa che era stato messo nel cassetto, rilanciando la strategia di attenzione e monitoraggio del territorio, per la tutela della qualità della vita e della salute del cittadino. Stiamo portando avanti la riorganizzazione del Comune, che comporta un ulteriore sforzo, guardiamo in prospettiva, al futuro. Un’amministrazione per essere competitiva non deve solo tenere in ordine i numeri, ma aumentare i flussi tramite operazioni di risparmio. Il prossimo G7 sanità ci consentirà con la Regione di mettere mano a opere di manutenzione e promozione del territorio. Pur essendo il primo bilancio lo ritengo molto soddisfacente: non grava sulle spalle dei cittadini, va incontro alle fasce più deboli e mette in moto un circolo virtuoso che ci consente di cominciare a intravedere nuove risorse».

«Dal punto di vista tecnico è un bilancio in equilibrio – ha illustrato il vicesindaco e assessore al bilancio, Giovanni Zinni –, che ha dovuto affrontare criticità importanti, ma che complessivamente ci consente di dire che rispetto al precedente aumenta il suo raggio d’azione di circa 2,2 milioni di euro in più. Poco meno di 135 milioni di euro di spesa corrente. I punti di criticità: un bilancio che copre l’anno d’esercizio come bilancio tecnico, copriamo costi, contratti, servizi, tutto quello che sappiamo già che ci sarà. Poi ci sono discipline che oltre alla copertura tecnica hanno quella politica: manutenzioni, verde, lavori pubblici, ci sono cifre importanti che consentiranno all’amministrazione di attuare parte del suo programma, a partire dal piano triennale delle opere pubbliche. Ma è un bilancio aperto che verrà revisionato nel corso dell’anno per quei settori che riguardano la vita della città, l’attrattività, la cultura, i grandi eventi, le politiche giovanili. Su queste voci abbiamo inserito a bilancio un minimo di partenza necessario per gestire subito l’avvio di tutte le attività. Ma visto che questo è un lavoro che si fa anche con i privati il bilancio resta aperto e verrà revisionato e variato nel corso dell’anno».

« È un bilancio autosufficiente, siamo in equilibrio da soli, ovviamente auspichiamo di aumentare le entrate sin da gennaio in modo da poter implementare quei settori che necessitano di più risorse. Altra criticità: l’aumento di oltre 4 milioni di euro dovuto all’argomento tedioso dei mutui, che purtroppo fanno sentire pesantemente l’effetto delle scelte del passato, in particolare la rinegoziazione fatta nel 2022 che comporterà un minor costo di interessi ma anche un aumento di spesa corrente di 1,3 milioni per il 2024 e di 1,4 milioni per il 2025. Quest’aumento ingessa pesantemente il nostro bilancio. Poi ci sono i mutui a tasso variabile con relativo aumento dei costi dovuto all’aumento dei tassi e a questo si aggiunge che abbiamo ancora sul groppone i Boc con i quali il Comune aprì il teatro delle Muse, Boc non rinegoziabili e non estinguibili, e mutui ex Banca Marche della stessa tipologia. A tutto questo si aggiungono altre due criticità: l’aumento del costo del personale in maniera considerevole per circa un milione di euro di cui 850mila di adeguamento del contratto nazionale. E il dato relativo alle utenze, perché lo scorso anno vi erano ristori nazionali, quindi da questo punto di vista ci penalizza vista la minor entrata».