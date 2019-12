Droga, nei pacchi di Natale chili di cocaina. Arrestati tre calabresi

I controlli dei Carabinieri si sono svolti tra la stazione di Ancona e l'abitazione di un 33enne residente a Jesi. Sequestrate più di 200 dosi pronte per la vendita sul mercato illegale natalizio della Vallesina

ANCONA E JESI- Stazione ferroviaria di Ancona. Un auto con a bordo due uomini, dietro nei sedili alcuni pacchi regalo per Natale. I militari scoprono all’interno 1,3 kg di cocaina.

È successo ieri, 19 dicembre, quando i militari della Compagnia Carabinieri di Jesi, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno controllato un’automobile con a bordo un 41enne ed un 32enne, residenti nella provincia di Reggio Calabria.

L’attenzione di militari è stata catturata da alcuni pacchi natalizi. Fatti aprire, all’interno custodivano 1,3 kg di cocaina, suddivisi in 200 dosi. I due sono subito stati arrestati.

L’attività investigativa è stata estesa anche all’abitazione di un 33enne, di origine calabrese, domiciliato a Jesi. A casa sono stati trovti 24 gr di cocaina, suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio ed il confezionamento della sostanza, nonché la somma di circa 1000 euro, in banconote di piccolo taglio. Il ragazzo è stato arrestato.

La sostanza stupefacente era pronta per essere venduta durante le feste natalizie nella zona della Vallesina.

L’impegno del Comando Provinciale di Ancona per il contrasto allo spaccio ed al consumo di stupefacenti sarà intensificato durante le festività natalizie e continuerà incessantemente anche nel nuovo anno, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanile, terminal di mezzi pubblici, discoteche, parchi e scuole.

