Italia Viva, Fabiola Caprari nuova coordinatrice regionale

ANCONA – Fabiola Caprari è la nuova coordinatrice regionale di Italia Viva che affiancherà il segretario regionale Fabio Urbinati alla guida del partito che fa parte del Terzo Polo. Caprari subentra all’onorevole Lucia Annibali che ha rassegnato le dimissioni per incompatibilità con il suo incarico di difensore civico della Regione Toscana, fa sapere il partito in una nota stampa.

Componente dell’Assemblea Nazionale di Italia Viva, la scelta è andata su Fabiola Caprari in seguito «a una indicazione unanime dei componenti del Coordinamento regionale Marche del Partito di Matteo Renzi e consente ora a Italia Viva una piena operatività sui territori in un momento molto importante per Italia Viva che deve affrontare sia importanti scadenze elettorali in diversi Comuni, tra cui il capoluogo di regione, sia il percorso di costruzione del nuovo partito dei Riformisti avviato con Azione».

«Ringrazio tutti per la fiducia e per le attestazioni di stima e di affetto che mi sono pervenute – dichiara Fabiola Caprari – . Un grazie particolare a Lucia Annibali per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni. Abbiamo davanti appuntamenti importanti ma sono fiduciosa che ci sono tutte le condizioni per creare una forza politica forte che possa essere la casa di tutti i Riformisti e anche la vera alternativa a sovranisti e populisti, soprattutto al Governo nazionale e a quello regionale».