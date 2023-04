Ancona, ironia sulle elezioni amministrative. Le pompe funebri: «Vi aspettiamo alle urne». E i candidati sindaco rispondono

ANCONA – Leggete qua: «Avviso ai candidati sindaco di Ancona: vi aspettiamo alle urne». Firmato, Taffo Pompe funebri. È questo, in sintesi, per intenderci, il tenore del messaggio ironico diffuso tramite social dall’agenzia di pompe funebri Taffo.

Il post tratto dalla pagina Fb di Taffo Ancona

L’impresa Taffo Funeral Services – catena che organizza funerali – è entrata da qualche anno nel commercio anconetano ed è conosciuta per i suoi spot e cartelloni pubblicitari che non passano certo inosservati. Tecniche di marketing che qualcuno definisce dissacranti e che stavolta coinvolgono i candidati sindaco alle elezioni amministrative di Ancona.

Tutto ruota attorno a un intuitivo gioco di parole: «Vi aspettiamo alle urne». L’allusione è all’urna funeraria, ma l’occasione – ovviamente – sono le elezioni amministrative del prossimo maggio.

Con un post su Facebook, Taffo ha pubblicato alcune immagini in cui – con tutta probabilità – sarebbe ritratto lo staff, con la didascalia ˈIl dipartito – Elezioni amministrative Maggio 2023ˈ. Poi, nei commenti, la pagina ha taggato i vari candidati sindaco, citandoli uno ad uno con la scritta: «Avete i giorni contati».

Ad essere chiamati in causa Ida Simonella (per il centrosinistra), Daniele Silvetti (per il centrodestra), Francesco Rubini Filogna (Altra Idea di Città), Roberto Rubegni (Europa verde) e Marco Battino (Ripartiamo dai giovani). Non è stato tirato in ballo, invece, Enrico Sparapani (candidato per il MoVimento 5 Stelle).

La foto che tira in ballo i candidati sindaco (foto Taffo Ancona fb)

A commentare l’ironica battuta sono stati solo Rubini, Rubegni e Simonella. Il primo ha ironicamente scritto: «Al seggio di Tavernelle prevedo un buon consenso». Rubegni ha invece glissato: «Noi cerchiamo di ridurre la domanda, altrimenti neanche la vostra offerta basterà più…». La terza ha ripubblicato la foto con la didascalia: «Sono l’unica che vi batterà alle urne!».

In cinque ore il post delle onoranze funebri Taffo è stato subissato da una valanga di like, commenti e condivisioni: dalle 9.13 di stamattina, oltre 480 le interazioni ricevute sulla pagina social. Tutti da ridere, alcune risposte degli utenti: «Voi si che le sapete chiudere le buche! Vota Taffo e vai liscio come l’olio… santo», scrive Daniela. Mentre Franca scrive: «Taffo, tutta un’altra vita. Starete bene in eterno».