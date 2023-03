Ancona, investito in via Flaminia: anziano in ospedale

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di fronte alla Stazione Metropolitana di Torrette. L'anziano è stato trasportato in ambulanza all'ospedale regionale in condizioni critiche

ANCONA – Un uomo di circa 70 anni è stato investito da un’auto a Torrette, in via Flaminia, ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale regionale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16,45, ad Ancona di fronte alla Stazione Metropolitana di Torrette.

Da quanto si apprende alla guida della vettura che ha investito l’anziano ci sarebbe stata una donna. Per soccorrere l’uomo sono intervenute l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’auto medica. L’uomo non era cosciente all’arrivo dei soccorritori e le sue condizioni sono apparse subito serie.

La persona investita, è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici. L’anziano in seguito all’investimento ha riportato un trauma cranico e toracico, oltre ad un trauma ad una gamba. Ha ripreso conoscenza, ma è in prognosi riservata per età.

Per i rilievi di rito è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Ancona, mentre altre due pattuglie hanno fornito ausilio anche in termini di viabilità, visto che l’area interessata è quella che porta l’ospedale regionale di Torrette.