Ancona, investito da un’auto mentre attraversa: gravissimo a Torrette

ANCONA – Un investimento gravissimo è avvenuto poco fa, nel tardo pomeriggio, ad Ancona in via Marconi: un trentasettenne di origini asiatiche è stato investito da un automezzo mentre attraversava la strada, nel tratto di fronte alle Poste e compreso tra le due rotatorie che ci sono tra piazza Italia e piazza Rosselli.

Sul posto sono intervenute prontamente l’ambulanza della Croce Gialla e l’auto medica che gli hanno prestato i primi soccorsi. L’uomo a terra era in stato di incoscienza ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso avanzato, subito assistito in sala emergenze. Le sue condizioni al momento sono molto gravi.