Ancona, investita mentre attraversa la strada: donna finisce a Torrette

Si tratta di una 45enne investita nella centralissima via San Martino, appena fuori dalla galleria. Alla guida del mezzo un anziano 83enne. La donna è stata trasferita a Torrette in codice di media gravità

ANCONA – Attimi di paura questa mattina 13 dicembre nel cuore del capoluogo. Nella centralissima via San Martino, ad Ancona, una donna 45enne è stata investita da una auto in transito appena fuori dalla galleria. Alla guida del mezzo un anziano 83enne.

La donna stava attraversando la strada, quando l’auto l’ha centrata. Sul posto è intervenuta per prestare soccorso alla 45enne una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto a trasferire la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.

La donna ha riportato un politrauma. Per i rilievi di rito sul posto la polizia locale che procede anche per far luce sulla dinamica dell’investimento.