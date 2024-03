Ancona, investita in via Flaminia: 16enne finisce in ospedale

Da quanto si apprende la giovane era si trovava in via Flaminia, nei pressi del viadotto, in zona Palombella ad Ancona, quando è stata urtata da un veicolo

ANCONA – Una ragazzina di 16 anni è finita in ospedale dopo essere stata investita da un’auto, intorno alle 19,20 del 15 marzo. Da quanto si apprende la giovane era si trovava in via Flaminia, nei pressi del viadotto, in zona Palombella ad Ancona, quando è stata urtata da un veicolo.

La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.