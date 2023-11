Ancona, fu investita da una betoniera: un anno senza Silvia Salvarani, una mostra per lei

ANCONA – Un anno senza Silvia Salvarani. A un anno dalla tragica morte, le sue opere in mostra per un’associazione di tutela di animali. Per ricordare la conosciutissima maestra di yoga, il Comune di Ancona ha organizzato una galleria con le opere pittoriche di Silvia, morta dopo due settimane di agonia passate a combattere per la vita su un letto d’ospedale.

La donna, 66 anni, era stata investita lo scorso anno, nel 2022, mentre era in sella alla sua bicicletta a Milano. A travolgerla era stata una grossa betoniera, il 2 novembre, sui Bastioni di Porta Nuova.

L’autista del mezzo non si era accorto di nulla, ma si era comunque fermato dopo aver sentito le urla dei passanti. Insegnante di yoga da oltre 40 anni, teneva seminari e scriveva libri.

Venerdì 17 novembre, dalle 17.30 alle 20.30, alla galleria Magazzino Muse, in vicolo degli Aranci, verrà ricordata l’artista e insegnante di yoga anconetana con una mostra di sue opere pittoriche realizzate nel corso degli anni.

Si tratta di opere ad acquerello, tempera e collage in acrilico di diverse dimensioni ed alcune con cornici pregiate. Il ricavato della vendita dei quadri, messi a disposizione dai familiari, verrà devoluto all’Anta odv, Associazione nazionale tutela animali, sezione di Ancona. A introdurre la figura e il suo percorso artistico sarà la gallerista Antonietta Scarpari.