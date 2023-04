Una donna di 48 anni è stata urtata da una auto all'angolo con via Orsi, la stessa zona in cui solo pochi giorni fa era già stata investita un'altra persona

ANCONA – Paura in corso Amendola ad Ancona, dove una donna di 48 anni è stata urtata da una auto all’angolo con via Orsi, la stessa zona in cui solo pochi giorni fa era già stata investita un’altra persona (sempre una donna). È accaduto nel pomeriggio di oggi.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla che ha trasferito la donna al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. La donna ha riportato un politrauma, ma non risulta in gravi condizioni.